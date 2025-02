Opnieuw afname aantal zzp'ers in Nederland

Vergeleken met het totaal aantal zzp'ers is de afname niet zo groot, en dat is maar goed ook, zegt Joris Knoben, hoogleraar ondernemerschap aan de Tilburg School of Economics and Management. "Als de daling sneller gaat, kan het echt ontwrichtend zijn, bijvoorbeeld als in de zorg plotseling tienduizenden zzp'ers per maand zouden stoppen."

De gezondheidszorg verloor van alle sectoren wel de meeste zzp'ers, bijna 2000 in één maand. Dat is niet zo gek, omdat in de zorg veel zzp'ers werkzaam zijn.

In de afgelopen jaren kwamen er gemiddeld meer dan duizend zzp'ers per maand bij. Nu is er dus een afname van tweeduizend. "Dat is echt wel een trendbreuk," zegt Knoben,