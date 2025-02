Trump stelt per decreet sancties in tegen Internationaal Strafhof

De Amerikaanse president Trump heeft per decreet sancties ingesteld tegen het Internationaal Strafhof (ICC) dat zetelt in Den Haag. De sancties zijn bedoeld als straf voor de arrestatiebevelen die het hof heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu en Yoav Gallant, de inmiddels ontslagen Israëlische minister van Defensie. Zij worden verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Die zouden zijn gepleegd door de Israëlische strijdkrachten in de Gazastrook.

In november vorig jaar maakte het hof de arrestatiebevelen bekend, tot woede van de Israëlische regering en de VS. Netanyahu is op dit moment op bezoek in Washington.

De Amerikaanse sancties bestaan uit financiële straffen en visarestricties voor mensen die het ICC helpen bij het onderzoek naar Amerikaanse burgers en bondgenoten van de VS. Trump spreekt in het decreet over "voelbare en significante consequenties".

Via Congres lukte het niet

Vorige week poogde de Republikeinse meerderheid in de Senaat al om sancties tegen het ICC via het parlement door te voeren, maar dat werd verhinderd door Democratische senatoren. Nu komen de sancties er alsnog, ditmaal via een decreet van Trump.

Het hof kreeg al eerder te maken met sancties van de regering-Trump. In 2020, tijdens zijn eerste termijn, stelde Trump sancties in tegen de toenmalige hoofdaanklager van het strafhof, Fatou Bensouda, en een van haar medewerkers. Dat was toen als straf voor het onderzoek naar mogelijke Amerikaanse oorlogsmisdaden in Afghanistan.

Personeel vooruit betaald

Het Strafhof zag de financiële sancties van de nieuwe Amerikaanse regering aankomen en heeft het personeel vorige maand alvast drie maanden salaris vooruit betaald, zo melden bronnen aan persbureau Reuters. De huidige voorzitter van het Strafhof, de Japanse rechter Tomoko Akane, waarschuwde vlak na de verkiezingswinst van Trump dat sancties "het werk van het Strafhof ondermijnen, ook in andere zaken. Het voortbestaan van het hof staat zelfs op het spel".

125 landen in de wereld zijn aangesloten bij het hof, dat mensen wereldwijd kan vervolgen voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Nederland is bij het Strafhof aangesloten. De VS, China, Rusland en Israël niet.

Ook bij landen die wel deelnemen aan het ICC leidden de arrestatiebevelen tegen Netanyahu en Gallant tot ongemak. Zo besloot Polen vorige maand om Netanyahu niet te arresteren als hij de herdenking zou bezoeken in het vernietigingskamp Auschwitz, dat vlakbij Krakow ligt. Uiteindelijk besloot Netanyahu zijn minister van Onderwijs Yoav Kisch af te laten reizen naar de bijeenkomst.