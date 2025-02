Barcelona probleemloos via Valencia naar laatste vier Spaans bekertoernooi

En daar bleef het niet bij. Er was nog geen half uur gespeeld of Torres, die in januari 2022 bij Barcelona tekende, had nog twee keer doel getroffen. Omdat tussendoor Fermin Lopez een prachtpass van Pedri verzilverde, gingen beide ploegen met een 0-4 stand de rust in.

Daarmee was de strijd uiteraard gestreden, al dacht Umar Sadiq onmiddellijk na de hervatting nog wat terug te doen. Zijn treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel en dat was even later ook het geval toen hij probeerde een strafschop te versieren.

Aan de andere kant trof Lamine Yamal eerst nog de buitenkant van de paal, maar de 17-jarige buitenspeler had alsnog prijs toen bij een volgend schot doelman Stole Dimitrievski mistastte bij een iets van richting veranderde schuiver: 0-5.