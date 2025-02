Diverse gemeenten stoppen samenwerking met verdacht beveiligingsbedrijf

Diverse gemeenten in Limburg en Brabant stoppen voorlopig de samenwerking met een beveiligingsbedrijf uit Venray. Naar dat bedrijf wordt door de politie onderzoek gedaan omdat er crimineel geld zou zijn binnengekomen. Dit geld zou zijn verdiend met de handel in drugs.

Het gaat volgens regionale media om Secutor Security. Via dit bedrijf huurden de gemeenten onder meer straatcoaches in. Onder meer de gemeente Bergen en Venray hebben besloten de samenwerking op te schorten, meldt L1 Nieuws.

Verder besloten ook Maastricht, Landgraaf, Heerlen, Kerkrade, Brunssum, Simpelveld en Gulpen-Wittem om de samenwerking te stoppen. "Gezien de aard van de verdenkingen is besloten om, in afwachting van het verdere politieonderzoek, per direct de samenwerking met dit bedrijf op te schorten", zeggen de gemeenten in een verklaring.

Ook de Brabantse gemeente Land van Cuijk heeft bekendgemaakt tijdelijk geen straatcoaches van het bedrijf in te zetten, schrijft Omroep Brabant. Volgens de gemeente is die samenwerking nu stopgezet, in afwachting van wat er uit het politieonderzoek komt.

Arrestaties en doorzoekingen

In het onderzoek werden gisteren zes mensen aangehouden en meerdere woningen doorzocht in Brabant, Gelderland en Limburg. Onder de arrestanten was de eigenaar van het bedrijf.

Volgens de politie gebruikte het bedrijf crimineel geld, afkomstig uit drugshandel, om concurrerende prijzen te hanteren. Salarissen zouden deels contant worden uitbetaald en er zouden valse facturen zijn opgesteld.

Een medewerker laat aan de regionale omroep L1 Nieuws weten dat er inderdaad veel vragen binnenkomen, maar dat is geen reden is voor ongerustheid. "Ik begrijp de commotie, maar 99 procent van de medewerkers heeft hier niets mee te maken", zegt de medewerker.