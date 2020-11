Voor eerst in 50 jaar grote verandering bij defensie: nieuw Wapen voor informatietijdperk

"Er waren geen hele nieuwe onderdelen nodig. De systemen werden vernieuwd, van tanks bijvoorbeeld, maar dit is een compleet nieuwe mindset, informatiegestuurd optreden. Een toevoeging van een groot nieuw belangrijk onderdeel."

Het laatste Wapen werd in 1949 opgericht: het Wapen van de Verbindingsdienst. De afgelopen tientallen jaren werden geen nieuwe Wapens opgericht, omdat dat niet nodig was, legt Dick Zandee, defensiedeskundige van instituut Clingendael, uit.

Het Wapen is een reactie op het belang van digitale informatie, zegt defensie. Van Elten: "Het informatietijdperk vraagt erom dat wij capaciteit ontwikkelen op dit gebied. Onze pantser- en gevechtseenheden hebben nog steeds een functie. Dit Wapen zorgt er ook voor dat we een goed beeld krijgen van de omgeving waar wij onze militairen inzetten."

"De cavalerie kent een hoop tradities en gebruiken, maar dit is de vooravond van nieuwe tradities met een modern korps", zegt Sjaak van Elten, die onderdeel wordt van het nieuwe Wapen, in het NOS Radio 1 Journaal.

Voor het eerst in meer dan 50 jaar wordt er een rigoureuze verandering doorgevoerd bij defensie: vanaf vandaag is er het Wapen van de Informatiemanoeuvre. Het nieuwe Wapen moet de digitale positie van de landmacht verbeteren.

De traditionele militair, die met een geweer door het bos rent, hebben we ook nog en nog steeds nodig.

Een goede ontwikkeling, zegt Zandee. "Als je de informatieslag wint van je tegenstander lig je mijlen en mijlen voor." Al heeft de defensiedeskundige ook een kritische noot. "Je kan wel een informatievoorsprong hebben, je moet ook de slagkracht hebben. Dat heeft defensie momenteel niet in Nederland."

Dat herkent Van Elten. De ontwikkeling levert een nieuw soort militair op, zegt hij. "De traditionele militair, die met een geweer door het bos rent, hebben we ook nog en nog steeds nodig. Maar daarnaast hebben we ook mensen nodig die heel goed zijn op bijvoorbeeld het gebied van massacommunicatie en sociale media."

Het Wapen gaat functioneren naast de infanterie, de cavalerie en artillerie, zegt Zandee. "Het zijn de jongens achter de schermen in de hele organisatie. De digitale wereld. Inlichtingen werden altijd al ingewonnen, maar dat wordt nu versterkt. Vroeger werkte iedereen in zijn eigen kokertje, hiermee wordt alle afdelingen horizontaal met elkaar verbonden."

De militairen binnen het nieuwe Wapen zullen zich bezig houden met meerdere taken, laat defensie weten. Zo treden ze op in het cyberdomein, waarbij bijvoorbeeld communicatiemiddelen en netwerken van tegenstanders worden gehackt. Ook doen ze forensisch onderzoek, zoals vingerafdrukken nagaan op gevonden bermbommen.

En ze proberen in samenwerking met cultureel antropologen de bevolking en lokale gebruiken in het operatiegebied beter in kaart te brengen en daarmee te begrijpen.