Gapende Kamerleden al ruim 37 uur in debat over Belgische regeerakkoord

In het Belgische parlement wordt al sinds 10.00 uur gisterochtend non-stop gedebatteerd over het regeerakkoord. Wat begon als een inhoudelijk debat, mondde uit in onenigheid over de vorm. Na meer dan 37 uur zitten sommige parlementsleden er vermoeid bij. Mogelijk wordt er vannacht verder gedebatteerd.

De Vlaamse omroep VRT schrijft dat het debat onder meer zo veel tijd in beslag neemt vanwege de vorm. Fractieleiders krijgen 40 minuten de tijd om hun mening te geven, maar kunnen voortdurend onderbroken worden door andere parlementsleden. Daardoor stond Axel Ronse, de nieuwe fractieleider voor de Vlaams-nationalistische regeringspartij N-VA, zes uur lang aan het spreekgestoelte.

Parlementsleden hoeven niet continu aanwezig te blijven in de Kamer. Sommigen deden tussendoor een dutje. Anderen maken er juist een punt van om zo veel mogelijk aanwezig te zijn.

Gekozen voor uitputtingsslag

Verschillende parlementsleden ergeren zich aan de duur van het debat. "We zijn hier 24 uur aan het debatteren! Wat voor zin heeft dat?", zei minister van Financiën Jan Jambon (N-VA) inmiddels alweer uren geleden.

Vlaamse media schrijven dat het erop lijkt dat de oppositie bewust heeft gekozen voor een uitputtingsslag. "Telkens als de premier een kwartiertje verdween, kon je er stellig van op aan dat parlementsleden uit de oppositie hem weer zouden oproepen", schrijft De Standaard.

Dat leidde tot irritatie bij premier De Wever. "Na 19 uur debat had ik het me even gepermitteerd om naar de koffiekamer te gaan", aldus De Wever. "Maar zelfs toen liet u me optrommelen om naar u te luisteren." Toen De Wever vroeg of "deze manier van debatteren nog wel van deze tijd is", kreeg hij applaus van alle aanwezigen.

'Inhoudelijk niet slaapverwekkend'

Ellenlange debatten zijn Belgische parlementsleden niet vreemd, maar bij de start van een regering is een marathonsessie geen gewoonte, schrijft De Standaard. "Dit is echt ongezien", zegt parlementair verslaggever Bart Verhulst tegen de VRT. Inhoudelijk is het debat volgens de VRT het afgelopen etmaal echter niet slaapverwekkend geweest.

Een belangrijk punt is de forse bezuinigingsopgave die de regering te wachten staat. Onder de nieuwe regering moet 23 miljard euro bezuinigd worden, maar oppositieleden zetten vraagtekens bij de manier waarop de regering heeft geprobeerd de begroting sluitend te krijgen. De coalitie zou op sommige punten te optimistisch zijn geweest.

Ook de discussie over de meerwaardebelasting, ook wel solidariteitsbijdrage genoemd, liep hoog op. Dat is een belasting van 10 procent op alle winsten uit financiële activa, zoals aandelen. Ook cryptomunten vallen onder de belasting. Door pas vanaf 10.000 euro meerwaarde te belasten, moeten de kosten vooral bij de zeer vermogenden terecht komen.

De socialistische oppositiepartij PVDA stelt echter dat de kosten alsnog bij kleine beleggers terecht zullen komen, omdat de belasting niet geldt voor vennootschappen. "De superrijken zullen wéér de dans ontspringen", zei PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw.

Marathondebat volgt op slopende onderhandelingen

Afgelopen weekend gingen de leden van de vijf regeringspartijen na maanden van slopende onderhandelingen akkoord met de regeringsdeelname. Vorige week duurde een onderhandelingsronde tussen de partijen 50 uur. Uiteindelijk kwamen de Vlaams-nationalistische N-VA, het sociaaldemocratische Vooruit, de Franstalige liberale partij MR, het christendemocratische van CD&V (Vlaanderen) en Les Engagés (Wallonië) er samen uit.