Inter hard onderuit in restant tegen Fiorentina, eerste competitienederlaag sinds september

Stefan de Vrij en Denzel Dumfries stonden in de basis bij Inter. De twee Nederlanders toonden recent met belangrijke goals hun waarde. De Vrij zorgde in de Milanese derby tegen AC Milan voor de late 1-1. Dumfries was in de drie Serie A-wedstrijden daarvoor drie keer trefzeker,

Vanavond was er geen hoofdrol voor de Nederlanders. Nadat De Vrij onder druk van de thuisploeg een hoekschop had weggegeven, kwam Fiorentina op voorsprong. Rolando Mandragora zette voor en aanvoerder Luca Ranieri volleerde ´La Viola´ in de 59ste minuut op voorsprong.