Minuut stilte in gemeenteraad Nieuwegein voor doodgestoken meisje

In Nieuwegein is vanavond in een extra raadsvergadering stilgestaan bij het 11-jarige meisje dat zaterdag werd doodgestoken. Burgemeester Marijke van Beukering opende de vergadering, die voor de reguliere raadsvergadering plaatsvond, met een gedicht. Daarna sprak ze haar medeleven uit met de nabestaanden, buurtbewoners en andere betrokkenen.

Na een minuut stilte las GroenLinks-fractievoorzitter Alma Feenstra namens de gemeenteraad een verklaring voor om medeleven te betuigen.

Nieuwegein kijkt extra kritisch naar meldingen

"Het was voor Nieuwegein een gitzwarte dag", zei burgemeester Van Beukering. "Het meisje was aan het spelen, toen ze plotseling werd aangevallen. Het is een verschrikkelijke gebeurtenis die ons allemaal diep raakt."

De gewelddadige dood van het meisje is volgens de burgemeester aanleiding om extra kritisch te kijken naar de wijze waarop meldingen binnenkomen en worden opgepakt. "Want ook wij hebben veel vragen", zei Van Beukering. "Hoe heeft dit kunnen gebeuren, had dit voorkomen kunnen worden?"

Het meisje werd doodgestoken in de Anemoonstraat in Nieuwegein. Er is een 29-jarige verdachte aangehouden. Eergisteren werd duidelijk dat de man bekend was bij politie en justitie en dat hij meermaals is veroordeeld.

Ook stond de man sinds 2022 onder toezicht van de reclassering en liep hij bij verschillende zorginstellingen. Het kabinet laat uitzoeken wat er gedaan is met meldingen over zijn gedrag en "wie wat wist".