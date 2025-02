Van Gerwen kan Premier League-zege op Littler geen gevolg geven tegen Humpries

Michael van Gerwen heeft zijn knappe zege op Luke Littler op de openingsavond van de Premier League geen gevolg kunnen geven. In Belfast verloor hij de halve finale van Luke Humphries met 6-5.

In de finale in Noord-Ierland speelt Humpries tegen Chris Dobey.

Van Gerwen kwam na een break tegen op een 3-1 achterstand tegen de voormalig wereldkampioen, maar daarna won Van Gerwen drie legs op rij. Halverwege de partij haalde hij een hoog gemiddelde van ver boven de 100, maar Van Gerwen miste een hand vol pijlen om op 5-3 te komen.

Humphries profiteerde en stootte door naar 5-4. Van Gerwen kwam nog terug en kreeg zelfs een wedstrijdpijl, maar die belandde ver buiten de bull.

Knappe zege op Littler

Eerder op de avond won Van Gerwen nog met 6-5 van Littler. Vorige maand verloor Van Gerwen de WK-finale van de nu 18-jarige Engelsman. Ook in Den Bosch, op de Dutch Darts Masters, was Littler te sterk voor Van Gerwen.

In Belfast gooide Littler de hele wedstrijd boven de 110 gemiddeld, maar toch kwam Van Gerwen op een 5-3 voorsprong. De Nederlander miste drie wedstrijdpijlen, waarna Littler terugkwam tot 5-5. De beslissende leg ging echter naar Van Gerwen, die de wedstrijd over de streep trok met een gemiddelde van 105,91, wat ook van zeer hoog niveau is.