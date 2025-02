Bekersprookje stuntploeg Quick Boys voorbij, AZ moeizaam naar laatste vier

Uit het niets maakte Quick Boys enkele minuten later alweer gelijk. Na een listig balletje van Ravelino Junte legde Patrick Brouwer de bal heerlijk in de verre hoek.

Zo kon AZ toch niet tevreden zijn over de eerste helft. Het creëerde nauwelijks iets. Echt heel gek is dat ook weer niet, want amateurclubs als Quick Boys zijn een stuk professioneler en béter dan vroeger. En dat is terug te zien in het aantal stunts in de KNVB-beker. Voor 2000 lukte het slechts drie clubs om de kwartfinales te halen. Daarna gebeurde dat al negen keer.

Strafschop

Verschil is alleen dat ze wat minder vaak trainen, omdat ze er ook nog naast werken. Als bemiddelaar bij een bloembollenhandelaar bijvoorbeeld. Of als beleidsadviseur bij de gemeente Oegstgeest.

Na rust waren de verschillen dan ook iets beter zichtbaar. AZ voerde het tempo op. Spits Parrott miste nog een opgelegde kans op 2-1. Maar even later maakte de Ier alsnog zijn doelpunt, uit een strafschop. Aanvankelijk wilde scheidsrechter Bas Nijhuis er niet aan, maar na het bekijken van de beelden zag hij toch echt dat Mayckel Lahdo werd getoucheerd in de zestien.

Quick Boys was eigenlijk nauwelijks nog gevaarlijk. Het kwam vooral goed weg. AZ zocht naar een verlossende treffer, maar vond die lange tijd niet. Pas in de vijfde minuut van de blessuretijd tikte Kees Smit de 3-1 binnen.

Zo lukte het Quick Boys niet om zich bij een historisch rijtje te scharen. IJsselmeervogels (1976), VVSB (2016) en Spakenburg (2023). Dat zijn de drie amateurclubs die tot nog toe de halve bekerfinale bereikten. Het mocht niet zo zijn.