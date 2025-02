Nederlandse basketbalsters lopen EK mis door ruime nederlaag tegen Kroatië

Oranje nam het initiatief in de wetenschap dat er gewonnen moest worden. Mede dankzij acht punten van Emese Hof stond Nederland bijna het hele kwart op voorsprong, maar Kroatië bleef in het spoor en maakte net voor het einde van het kwart gelijk: 19-19.

In het tweede kwart gaf Kroatië gas bij. Het gat werd even dertien punten, maar voor de rust verkleinde Nederland het verschil naar negen punten: 39-48 was de stand halverwege.

Na rust slaagde Nederland er niet in om het gat te dichten. Afstandsschoten vielen net wat minder en ook het aantal gemiste vrije worpen lag net wat hoger dan Kroatië. In het laatste kwart liepen de Kroaten alleen maar verder uit. Eerder was Kroatië in eigen huis ook al met ruime cijfers (81-57) te sterk voor Oranje.

Zondag speelt Nederland het laatste duel in de kwalificatiereeks opnieuw in Almere, tegen koploper in de poule Spanje.