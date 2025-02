Vier jaar schorsing voor sjoemelend jurylid uit Cyprus dat landgenote naar Spelen hielp

De Poolse gymnastiekfederatie diende na de EK een klacht in tegen Trikomiti en drie dagen voor de start van de Spelen werd het jurylid door de GEF aangeklaagd. Ze werd toen al voorlopig geschorst. Toegoloekova deed wel gewoon mee aan de Spelen.

De 15-jarige Toegoloekova werd geboren in Rusland en switchte in 2022 naar de Cypriotische nationaliteit. Ze werd in Parijs zestiende op de meerkamp en droeg de Cypriotische vlag bij de sluitingsceremonie in het Stade de France.

De schorsing van Trikomiti geldt niet voor haar eventuele werkzaamheden als coach.