Alcaraz heeft op ABN Amro Open geen kind aan dubbelspecialist Vavassori

Carlos Alcaraz heeft bij het ABN Amro Open zonder veel problemen de kwartfinales bereikt. De in Rotterdam debuterende Spanjaard (ATP-3), door de afzegging Australian Open-winnaar en titelhouder Jannik Sinner de grote favoriet in Ahoy, had geen kind aan de Italiaan Andrea Vavassori (ATP-317): 6-2, 6-1.

Vavassori was via de kwalificaties, waarin hij onder anderen de Nederlander Niels Visker versloeg, in het hoofdschema gekomen en kreeg in de eerste ronde een vrije doorgang nadat voormalig toernooiwinnaar Felix Auger-Aliassime door een blessure niet meer aan de derde set kon beginnen.

Serve-volley

Een meevaller voor de 29-jarige dubbelspecialist, die het jaar aan de zijde van Simone Bolelli was begonnen met toernooiwinst in Adelaide en een finaleplaats op de Australian Open en in oktober voor het laatst in het enkelspel actief was. Maar in je eentje de nummer drie van de wereld partij bieden, bleek toch een ander verhaal.