ProRail verwacht dit jaar veel hinder op het spoor, 'tekort aan monteurs'

Treinreizigers worden ook dit jaar geconfronteerd met veel hinder door werkzaamheden aan het spoor, zegt ProRail. Door een tekort aan personeel en materieel gebeurt dat bovendien steeds vaker overdag, in weekenden en buiten vakanties.

Reizigers in onder meer Noord- en Zuid-Holland krijgen te maken met veel hinder. Ook rond station Groningen wordt een groot deel van de zomer aan het spoor gewerkt. ProRail trok daar aanvankelijk 51 dagen voor uit, maar door een tekorten aan elektromonteurs wordt die periode langer. Hoeveel langer is onduidelijk.

Betuweroute

De spoorwerkzaamheden in Nederland zijn dit keer extra complex, omdat er ook grootschalige werkzaamheden in Duitsland plaatsvinden. Tussen Emmerich en Oberhausen, net over de grens bij Zevenaar, wordt tot volgend jaar gewerkt aan uitbreiding en vernieuwing van het spoor.

In de zomer is er geen treinverkeer mogelijk op het Duitse deel dat aansluit op de Betuweroute en moeten goederentreinen omgeleid worden via de Bentheimroute (Oldenzaal) en de Brabantroute (Venlo). Een gevolg is dat er in die periode niet gewerkt kan worden aan het spoor tussen Rotterdam en Venlo en tussen Amsterdam en Oldenzaal.

Volgens ProRail-topman John Voppen hebben de Duitse werkzaamheden een "enorme impact" op het Nederlandse spoor. "Onze hele planning wordt ingewikkeld."

Tot 2030 veel hinder

Volgens Voppen zijn er dit jaar 25 grote projecten. In totaal moet er de komende jaren op zo'n 400 plekken aan het spoor worden gewerkt.

Vorig jaar kondigde de spoorbeheerder aan dat reizigers tot 2030 te maken krijgen met veel hinder. Spoor gaat ongeveer tachtig jaar mee en een aanzienlijk deel van het Nederlandse spoornet is kort na de Tweede Wereldoorlog aangelegd. Dat wordt de komende jaren vervangen.