25-jarige man aangehouden in zedenzaak Oud-Beijerland

De politie heeft een 25-jarige man uit de gemeente Hoeksche Waard aangehouden in het onderzoek naar de zedenincidenten in Oud-Beijerland. De afgelopen periode zijn er meerdere meldingen gedaan over een man die kinderen benaderde in de plaats. In zeker één geval vond er daadwerkelijk ontucht plaats.

De aanhouding volgde na een tip in het onderzoek, waarna de politie camerabeelden heeft bekeken. Zo kwamen ze de verdachte op het spoor. De man wordt verhoord door de politie.

Zondag werd een 23-jarige man aangehouden, hij is geen verdachte meer in dit onderzoek. Wel is de man gisteren door het OM voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van een ander zedenfeit met een minderjarige. Dat incident vond plaats in april vorig jaar in de omgeving van Dordrecht.

Vanwege de impact op de slachtoffers en hun privacy is de politie terughoudend met het delen van informatie.

De afgelopen dagen waren er meer agenten op straat om in de buurt te surveilleren.