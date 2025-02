'Door doorstroomtoets minder kinderen op praktisch onderwijs'

Voor basisschoolleerlingen is het een spannende week: ze maken de doorstroomtoets. Dat kan zijn Cito, IEP, Route 8, Dia, AMN of DOE. De uitslag van deze toetsen bepaalt voor een groot deel op welk niveau en op welke middelbare school ze terechtkomen. En dat is niet een praktijkschool, hopen veel ouders.

Naast de uitslag van de doorstroomtoets is er ook het schooladvies. Als er een verschil zit tussen dat advies en de uitslag van de toets, moet de basisschool het advies naar boven bijstellen. Dat is dan meestal een advies voor theoretisch onderwijs. De praktijkscholen in het vmbo-onderwijs zien daarvan de nadelen: ze kregen minder aanmeldingen en zien die trend ook het afgelopen jaar doorzetten.

Misvattingen

Eric Bouwens is bestuurder van het Pro College, met vier scholen in de regio Nijmegen, en vicevoorzitter van de Sectorraad Praktijkonderwijs. Zijn leerlingen leren voor praktische beroepen in de logistiek, metaaltechniek, facilitaire dienstverlening of de horeca. Ze worden vakmensen, waar de samenleving om zit te springen, zegt hij. Zijn leerlingen kunnen doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), maar ook rechtstreeks naar een baan. "Honderd procent werkgarantie. Wij helpen leerlingen bij het vinden van werk. Dat is het unieke van praktijkonderwijs."

Bouwens betreurt de voorkeur van veel ouders voor theoretisch onderwijs. "Onze maatschappij is nog steeds doordrenkt met 'hoe hoger, hoe beter'. Maar iemand die werkt in de techniek, verdient soms meer dan op een kantoor." De misvattingen over praktijkonderwijs hebben grote invloed op leerlingen, zegt Bouwens. "Die hebben het gevoel dat ze er minder toe doen dan iemand die secretaresse is of accountant."