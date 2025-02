Trump haalt streep door diversiteitsbeleid, ambtenaren vrezen ontslag

"Zoals je merkt, ben ik heel voorzichtig", zegt ambtenaar Jeremy Wood. Hij weegt zorgvuldig zijn woorden, want voor hem dreigt ontslag. Als ambtenaar van het ministerie van Landbouw werkte Woods aan het diversiteitsbeleid binnen het departement.

Maar daar heeft Donald Trump in drie presidentiële decreten radicaal een einde aan gemaakt. Iedereen die actief heeft meegewerkt aan wat in Amerika 'DEI' wordt genoemd (diversiteit, gelijke kansen en inclusie) is op non-actief gesteld en vliegt er vanaf morgen mogelijk uit. Dat blijkt uit interne mails in handen van de NOS.

"Voor mij is dat heel treurig", zegt Woods. "Ik werk al mijn hele carrière bij de federale overheid en wil niet weg."

Dolblij

Hoe anders is de stemming bij de conservatieve Heritage Foundation. Hier werd de blauwdruk voor Trumps beleid geschreven: Project 2025. Mike Gonzalez is dolblij met de afschaffing van het diversiteitsbeleid, waaronder ook positieve discriminatie valt.

Volgens Gonzalez is positieve discriminatie in strijd met de grondwet, omdat iedereen gelijk moet worden behandeld en niemand op grond van afkomst mag worden bevoordeeld. "Als je ieder kantoor of bedrijf een afspiegeling van de maatschappij wil laten zijn, moet je dwang en quota gebruiken, en dat is ongrondwettelijk", zegt Gonzalez. Hij pleit voor het 'kleurenblind' aannemen van medewerkers.

Represailles

Een andere ambtenaar wil alleen maar via de versleutelde Signal-app met ons praten. Ze is op haar hoede omdat er volgens haar vakbond spyware op werkcomputers is geïnstalleerd die toetsaanslagen registreert. En als we haar stem willen gebruiken moet deze worden vervormd.

Zij vreest represailles van de regering-Trump omdat ze onder de vorige president Biden was belast met het regelen van genderneutrale toiletten op haar ministerie. Ze heeft dat niet verteld tegen de mensen die het nu voor het zeggen hebben en hoopt zo de dans te ontspringen.

Transgenders 'geschiedenis'

Ook zijn veel webpagina's offline gehaald, bijvoorbeeld met voorlichting over minderheidsgroepen zoals de lhbti-gemeenschap. Naar verluidt moet eerst de 't' uit de afkorting worden gehaald voordat de pagina's kunnen worden teruggeplaatst.

Mike Gonzalez erkent desgevraagd dat transgenders daarmee niet als sneeuw voor de zon verdwijnen uit de VS. Maar Trumps beleid is dat er twee seksen zijn: man en vrouw. "Webpagina's met uitingen van genderideologie verdwijnen in het Nationale Archief en zijn geschiedenis geworden", zegt de conservatieve ideoloog.

'Gezond verstand'

President Trump staat vierkant achter het opschonen van de webpagina's, zei hij desgevraagd. "DEI is dood." Hij wekte eerder de suggestie dat de enorme branden in Los Angeles niet goed waren bestreden als gevolg van het diversiteitsbeleid.

Ook stelde hij dat de vliegtuigcrash bij het vliegveld van de hoofdstad Washington mogelijk het gevolg was van het diversiteitsbeleid bij de luchtverkeersleiding. Bewijs daarvoor leverde hij niet, maar hij noemde zijn bewering "een kwestie van gezond verstand".

'Huiveringwekkend'

Op de wekelijkse spelletjesavond van de lhbti-gemeenschap in een hip hotel in Washington DC reageren mensen geschokt op de brede aanval op DEI binnen de overheid. Ambtenaar Alex, een homoseksuele man van Afro-Amerikaanse afkomst, voelt zich niet meer welkom te zijn op zijn ministerie: "Ze richten zich tegen het diversiteitsbeleid maar het lijkt er meer op dat ze ons gewoon niet willen."

De gepensioneerde Jeffrey noemt het huiveringwekkend dat termen als diversiteit en inclusie en gelijke kansen zo'n negatieve lading hebben gekregen voor veel Amerikanen.

Google

Niet alleen bij de federale overheid is diversiteitsbeleid in de ban gedaan. Grote bedrijven zoals Meta, Walmart, McDonald's, Amazon en supermarktketen Target gingen Trump voor, onder druk van conservatieve activisten. Ze zetten niet meer in op 'Black-owned' merken, diversiteitscommissies zijn opgeheven en regenboogvlaggen verdwijnen.

Google sluit als laatste aan in de rij. Het techbedrijf schreef gisteren in een toelichting aan medewerkers dat "risicovolle initiatieven zorgvuldig worden geëvalueerd". Google verwees daarbij naar Trumps presidentiële decreten en naar recente rechterlijke beslissingen.