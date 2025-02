Minister wil inhouden woonkosten op minimumloon arbeidsmigrant afschaffen

Werkgevers moeten niet langer de mogelijkheid hebben om huisvestingskosten in te houden op het minimumloon van arbeidsmigranten. Dat schrijf minister Van Hijum in een brief aan de Tweede Kamer.

Op dit moment mag een werkgever voor het huren van een woonruimte maximaal 25 procent van het minimumloon inhouden. De minister wil dit vanaf januari 2026 jaarlijks verlagen met vijf procentpunt. In 2030 is het dan niet meer mogelijk om deze kosten in te houden op het loon.

Er zijn weliswaar voordelen aan het regelen van huisvesting voor werknemers, schrijft de minister. Arbeidsmigranten komen zo snel aan woonruimte als ze naar Nederland komen om te werken.

Toch ontstaan in de praktijk ook onwenselijke situaties "waarin een deel van de werkgevers huisvesting aan arbeidsmigranten als verdienmodel ziet". In zulke gevallen wordt bijvoorbeeld het maximale ingehouden op het loon, terwijl de woning dat niet waard is.

Goed werkgeverschap

Daarnaast raken de arbeidsmigranten direct hun huisvesting kwijt als ze hun baan verliezen, wat hun afhankelijkheid van de werkgever vergroot.

Die kan ondanks het afschaffen van de inhoudingsmogelijkheid nog steeds huisvesting regelen voor een werknemer. Dat is een blijk van goed werkgeverschap, zegt de minister. Het is dan wel de bedoeling dat er een apart huurcontract is en een aparte factuur, die de werknemer kan storneren. Daardoor is de afhankelijkheid van de werkgever minder groot.

Het kabinet wil daarnaast gemeenten stimuleren ervoor te zorgen dat er voor werkgevers meer mogelijkheden komen om huisvesting op het eigen terrein van de werkgever mogelijk te maken.

Zorgkosten

Werkgevers mogen behalve huisvesting ook zorgkosten inhouden op het minimumloon van arbeidsmigranten. Dat hoeft niet afgeschaft te worden van de minister. Volgens betrokken partijen werkt dit wel naar behoren, schrijft hij. "Arbeidsmigranten voelen zich ontzorgd en beschermd en krijgen zo niet te maken met onverwachte zorgkosten."

In Nederland is het hebben van een zorgverzekering verplicht. Doordat de werkgever dit regelt zijn arbeidsmigranten minder vaak onverzekerd en krijgen ze ook minder vaak boetes opgelegd.

Toch is ook hier sprake van misbruik in sommige gevallen, erkent de minister. Onder meer de Arbeidsinspectie ziet situaties waarop er wel geld wordt ingehouden, maar de werknemer niet wordt verzekerd. Ook het niet geven van een zorgpas komt voor.

Vakbond FNV wil daarom dat ook deze mogelijkheid om geld in te houden op het loon wordt afgeschaft, maar andere partijen willen de mogelijkheid wel behouden.