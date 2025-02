Noodtoestand op Santorini door aanhoudende aardbevingen

De noodtoestand is met terugwerkende kracht vanaf 1 februari van kracht, en geldt tot 3 maart. Het is niet duidelijk waarom 1 februari als startdatum is gekozen. Het is vooral een administratieve maatregel, bedoeld om hulpverlening te vergemakkelijken, mocht dat nodig zijn: brandweer, politie, kustwacht, medische hulpdiensten en het leger staan nu paraat op en om Santorini.

Het aantal bevingen ligt al dagenlang op ongeveer hetzelfde hoge niveau, meldt de Griekse publieke omroep ERT: elke paar minuten is er weer een. Volgens seismologen is het nog te vroeg om te bepalen of de bevingen sterker en schadelijker zullen worden, wel is duidelijk dat ze niet veroorzaakt worden door vulkanische activiteit.

Inmiddels vertrekken er ook mensen van Santorini omdat ze de aanhoudende bevingen zat zijn, niet per se omdat ze bang zijn, zo meldt een correspondent van ERP: "Er zijn hier mensen die gewoon moe worden van die bevingen elke twee minuten. Ze kunnen niet meer uitrusten of en 's nachts niet slapen."