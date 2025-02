Faber wil verscherpt toezicht op overlastgevende asielzoekers

Ondernemers in Ter Apel vragen al langer om de aanpak van overlastgevende asielzoekers. Winkeliers stuurden twee jaar geleden een brandbrief waarin ze onder meer eisten dat de overlastgevers niet meer in Ter Apel worden opgevangen.

Faber's voorganger Van der Burg had in Ter Apel een soortgelijke proef lopen, onder de naam 'procesbeschikbaarheidslocatie' (pbl). Die moest vorig jaar worden stopgezet, omdat asielzoekers volgens de rechter te veel in hun vrijheid werden beperkt. Faber denkt dat haar plan wel haalbaar is, omdat het meer op vrijwillige basis is.

De proef begint met veertig mensen, daarna wordt de capaciteit verdubbeld naar maximaal tachtig. De minister onderzoekt ook of het juridisch mogelijk is om asielzoekers naar een nog strengere locatie te verplaatsen, of naar de gevangenis als problemen aanhouden.