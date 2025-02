Amsterdams festival Milkshake cancelt optreden Azaelia Banks na kritiek

Het Amsterdamse dancefestival Milkshake heeft een optreden van de Amerikaanse rapper Azealia Banks afgezegd na kritiek. Banks heeft verschillende keren homofobe en transfobe uitspraken gedaan. "Het is duidelijk dat wij een fout hebben gemaakt en essentiële informatie over het hoofd hebben gezien", schrijft de organisatie op Instagram.

Dinsdag plaatste Milkshake een aankondiging voor het optreden van Banks op de komende editie van het festival in juli. Al snel werden de socialemediakanalen, e-mail en DM's van de organisatie overspoeld met klachten en kritiek.

"Jullie kunnen je niet meer inclusief noemen als jullie een artiest uitnodigen die in het verleden met haar uitspraken groepen heeft buitengesloten", schreef een festivalganger.

Een dag later schreef de organisatie op Instagram de kritiek "te hebben gehoord", en nu maakt het festival dus bekend dat het optreden van de rapper is geannuleerd. "We geven heel veel om ons publiek en blijven toegewijd aan onze missie om liefde en eenheid te verspreiden", aldus de organisatoren.

De uitspraken van Banks passen volgens de festivalgangers niet binnen het genderinclusieve karakter van het festival. Sommigen zeiden zich niet meer veilig te voelen als het optreden van Banks zou doorgaan.

Pestkop

In 2011 werd Banks plots wereldberoemd met haar nummer 212, waarop ze samenwerkte met Jay-Z. De artiest is sindsdien geregeld betrokken geweest bij relletjes en tirades richting andere sterren. Niemand minder dan Cardi B, Nicki Minaj, Eminem, Erykah Badu en Beyoncé stonden bij haar in de vuurlinie, schrijft muziekkanaal Billboard.

In 2016 kreeg de rapper kritiek na racistische opmerkingen over voormalig One Direction-lid Zayn Malik. Haar X-account werd tijdelijk opgeheven na de tirade en ze bood Malik haar excuses aan.

Ook liet ze zich meerdere keren negatief uit over de queergemeenschap. Zo ging er in 2015 een filmpje rond op X waarin ze een purser uitschold voor 'faggot', een Engels scheldwoord gericht tegen homomannen. En ze noemde de gemeenschap de "witte KKK", in een inmiddels verwijderd bericht op X.

In 2019 had ze getwitterd dat "transvrouwen cisvrouwen uit het 'vrouwengesprek' probeerden te wissen". Cisvrouwen zijn vrouwen die zijn geboren met vrouwelijke geslachtskenmerken die zich identificeren als vrouw. Populair queerblad Out Magazine schreef: "Banks is geen bondgenoot van de lhbti+-gemeente, maar een pestkop."