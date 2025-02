Ook streep door NK tijdrijden in Lochem vanwege NAVO-top, KNWU zoekt andere locatie

De NK tijdrijden kan dit jaar niet doorgaan in Lochem. Vanwege de NAVO-top in Den Haag in juni heeft de gemeente niet genoeg politieagenten tot zijn beschikking, waardoor de race rond Lochem en het Gelderse Laren komt te vervallen.

Dat bevestigt Joost van Wijngaarden, manager wedstrijdzaken van wielerbond KNWU, aan het ANP. Er wordt gezocht naar een andere locatie.

Woensdag werd al bekend dat de NK op de weg bij Nijmegen en Berg en Dal in juni ook niet kunnen doorgaan.

Het was al duidelijk dat er geen motoragenten beschikbaar waren voor het NK, maar nu bleek dat de normale politiecapaciteit voor evenementen evenmin haalbaar is. "Dat is een belangrijk verschil", benadrukte Van Wijngaarden toen al. "Het had zonder motards gekund, maar enige politie-inzet is wel nodig en die is er niet voldoende."

Mogelijk in buitenland

Wielerbond KNWU hoopt dat de NK op de weg in Nijmegen op een andere datum alsnog door kunnen gaan. "Zelfs een eenmalige verhuizing naar het buitenland sluiten we niet uit. Daarvoor is contact met bevriende bonden. Het zou enorm zonde zijn als er dit jaar geen NK's zijn."

Tot verbazing van Van Wijngaarden zit een andere datum in Lochem er volgens de gemeente niet in. "Dat betekent volgens mij dat er ook in bijvoorbeeld augustus daar geen enkel evenement gehouden kan worden."