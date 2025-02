Kroes zoekt 'type-Jan Wouters' bij Ajax: 'Opruiming? We hebben doorgeselecteerd'

Technisch directeur Alex Kroes van Ajax kijkt met een tevreden gevoel terug op het afgelopen winterse transferperiode. De Amsterdammers haalden met Lucas Rosa, Matheus, Oliver Edvardsen en Youri Regeer vier nieuwelingen en lieten acht spelers gaan.

"Opruiming?" zegt Kroes. "Nee, ook geen uitverkoop, we hebben doorgeselecteerd. We hadden te veel spelers in de kleedkamer en hebben stappen gezet op het gebied van karakter, ervaring en qua positie."