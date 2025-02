Olympisch ticket voor ijshockeyster ver uit zicht na nederlaag tegen Denen op OKT

De Nederlandse ijshockeysters hebben op het OKT in het Zweedse Gävle donderdag een 3-1 nederlaag geleden tegen Denemarken. Door het verlies is plaatsing voor de Winterspelen wel nu haast een ondoenbaar karwei. Alleen de winnaar van de poule van vier krijgt een olympisch ticket.

Nederland, zeventiende op de wereldranglijst, kwam nog nooit zo ver en dus is de tegenstand in Zweden niet misselijk. Het gastland, de mondiale nummer acht, is hoogstwaarschijnlijk een maatje te groot, maar ook de Noren en de Denen worden sterker geacht.

Snel op achterstand tegen Denemarken

Dat bleek al in de eerste wedstrijd. Denemarken kwam in de eerste periode met 2-0 voor, maar diep in het tweede kwart deed Bieke van Nes na een assist van Savine Wielenga wat terug. Oranje zette nog eens flink aan en haalde op het eind de keeper van het ijs, maar daarop sloegen de Denen opnieuw toe.

De volgende wedstrijd van Nederland is morgen om 18.00 uur tegen Zweden. Oranje sluit het OKT zondag af met een wedstrijd tegen Noorwegen.