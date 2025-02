Weer schietpartij bij metrostation in Brussel, verdachte opgepakt

Minder dan 24 uur na een schietincident is er opnieuw geschoten bij metrostation Clemenceau in de Brusselse gemeente Anderlecht.

Bij de laatste schietpartij is een persoon gewond geraakt. Die was even in levensgevaar, maar is inmiddels stabiel. Het is nog niet duidelijk of er een verband is met het eerdere voorval.

In verband met de schietincidenten zou één verdachte zijn opgepakt. Bij huiszoekingen zijn ook wapens in beslag genomen, meldt RTL.

De laatste schietpartij vond vanochtend rond 03.30 uur plaats. Ter plekke zijn enkele kogelhulzen gevonden. In tegenstelling tot het schietincident van gisteren was er dit keer geen hinder voor het metroverkeer. Toen werd er rond 06.15 uur geschoten en lag het metroverkeer tot het begin van de middag stil. Bij dat incident vielen geen gewonden.

Het gaat vermoedelijk om geweld in het drugsmilieu. Naast de twee opeenvolgende incidenten in Anderlecht was er in de nacht van dinsdag op woensdag ook nog een schietpartij in Sint-Joost-ten-Node, een andere Brusselse gemeente. Hierbij raakten twee mensen gewond.

'Nooit normaal vinden'

"Drie schietpartijen in 24 uur tijd, een in Sint-Joost en twee aan Clemenceau, dat is totaal onaanvaardbaar", zei Julien Moinil, de nieuwe officier van justitie van Brussel, tegen de Waalse publieke omroep RTBF. Volgens hem worden op alle drie de plekken drugs verkocht.

"Verschillende video's laten bepaalde dingen zien die ons doen denken dat het vergeldingsacties zijn om terrein te veroveren", zei hij. Ook wees hij op de gevolgen voor de omgeving. "We gaan werken, we nemen de metro en we zien oorlogswapens". Ook wijst hij op een kogelinslag in de muur van een kinderkamer.

"Ik heb de foto gezien. Je ziet de inslag op de muur van het kind. Er is dus een gezin dat vanmorgen wakker geworden is met een kogelinslag in de slaapkamer van hun kind. We mogen dit nooit normaal vinden."