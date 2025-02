Nederland vraagt Sierra Leone om uitlevering drugscrimineel 'Bolle Jos'

Op een persconferentie zei politiecommandant William Fayia Sellu dat op basis van "open source bronnen" is vastgesteld dat de man die op foto's en video's te zien is een zekere Umar (of: Omar) Sheriff is. Dat is waarschijnlijk een schuilnaam van L.

Gisteren riep de politie van Sierra Leone de inwoners van het land op te helpen bij hun zoektocht naar de beruchte drugscrimineel. De politie zegt 'Sheriff' op meerdere plekken te hebben gezocht, maar hem niet te hebben gevonden.

24 jaar gevangenisstraf

L. werd vorig jaar juni in Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 jaar voor het organiseren van zes drugstransporten met bijna 7000 kilo cocaïne, een gewelddadige beroving in Finland en het opdracht geven voor een liquidatie.

Hij kreeg in België al een celstraf van 12 jaar voor het smokkelen van cocaïne via de haven van Antwerpen. L. staat op de lijst met meest gezochte Europese criminelen en er is een beloning van 200.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die tot zijn arrestatie leidt.