Ergernis in Tweede Kamer over uitblijven definitief pensioenvoorstel NSC

In de Tweede Kamer is bij verschillende fracties grote irritatie ontstaan over hoe NSC omgaat met het nieuwe pensioenstelsel. De partij van Pieter Omtzigt deed onlangs een vergaand voorstel, namelijk om per pensioenfonds een referendum te organiseren over wel of niet overstappen naar het nieuwe stelsel.

Die referenda kunnen de overheid 1 tot 2 miljard euro kunnen gaan kosten aan gemiste belastinginkomsten, berichtte RTL Nieuws gisteren. En dat betekent extra bezuinigingen, zo staat in een intern document van ambtenaren.

Die waarschuwen verder dat Nederland nog eens 2,4 miljard euro kan mislopen uit een Europees fonds als niet alle pensioenfondsen aan het nieuwe stelsel gaan meedoen.

NSC-Kamerlid en pensioenspecialist Agnes Joseph sprak op X tegen dat de referenda geld gaan kosten en zegt dat die "kostenneutraal" kunnen worden georganiseerd. "Volgens de begrotingsregels hoeft de overheid niet te bezuinigen voor het amendement van NSC en BBB. Dit staat klip en klaar in de stukken van het ministerie."

Voor het weekend

Hierdoor vragen Kamerleden zich af of Joseph als enige over het interne document van de ambtenaren beschikt. D66-Kamerlid Vijlbrief: "Ik wil dat de Kamer het gelekte memo en relevante stukken voor het weekend krijgt. Het geeft geen pas dat één van de regeringsfracties die blijkbaar eerder heeft, zoals blijkt uit een bericht van NSC. Die tijd lag toch achter ons?"

D66, ChristenUnie, CDA en GL-PvdA hebben Kamervragen gesteld aan minister Van Hijum van Sociale Zaken (NSC) over het bewuste document. "Klopt het dat NSC-Kamerlid Joseph toegang heeft gehad tot kabinetsinterne stukken?", vragen zij. En ze eisen onmiddellijke openbaarmaking van "alle achterliggende stukken en adviezen van alle betrokken ministeries".

Ook is er irritatie over dat NSC en BBB nog steeds niet de definitieve versie van hun amendement over de referenda hebben ingeleverd. Dat amendement moet onderdeel worden van de pensioenwetgeving.

Omdat de referenda zo ingrijpend zijn hebben alle fracties afgesproken dat de Raad van State om advies wordt gevraagd voordat erover gestemd kan worden. Het opstellen daarvan duurt ook weken.

Verbetering voor deelnemers

Terwijl de zaak zich voortsleept is het nog maar de vraag of er een meerderheid is voor het amendement van NSC en BBB. Vooral tegenstanders van de pensioenwet denken na over de pensioenreferenda, zoals de PVV. Dat geldt ook voor Denk en de Partij voor de Dieren, die daarmee een sleutelpositie hebben. Maar de pensioenwet is al anderhalf jaar van kracht en het amendement moet wel echt een verbetering voor de deelnemers van pensioenfondsen zijn.

Denk-Kamerlid Ergin: "Wij vinden de nieuwe pensioenwet slecht, maar de vraag is of het amendement van NSC en BBB het niet nog slechter maakt." Ook de Partij voor de Dieren weet nog niet of de referenda een verbetering opleveren en zal pas als alle informatie er is een standpunt innemen.

NSC-Kamerlid Joseph laat aan de NOS weten dat het amendement bijna klaar is. De partij heeft daarvoor ambtelijke ondersteuning gekregen van het ministerie, wat vaker gebeurt bij ingewikkelde juridische voorstellen op initiatief van een Kamerlid. Joseph heeft het vermoeden dat een deel van deze voorbereidende stukken bij RTL Nieuws terecht is gekomen. Zij is bereid de documenten te delen, ook al is dat niet gebruikelijk, zegt zij.