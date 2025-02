Amsterdam gaat vervuilende bootjes weren uit centrum

Voorlopig maakt de gemeente nog wel uitzonderingen op de nieuwe regels. Zo mogen bootjes op fossiele brandstof wel gebruik blijven maken van de belangrijkste doorgaande vaarroutes en is er een overgangsperiode ingesteld.

Vrijgesteld

Booteigenaren met een ligplaats in Amsterdam die over een geldig vignet beschikken kunnen tot 2030 door de grachten blijven varen. Booteigenaren die alleen door de stad willen varen kunnen tot 1 april een vignet aanschaffen. Dat is geldig tot 2028.

Ook het varend erfgoed is voorlopig vrijgesteld. Oude scheepjes mogen zeker tot 2030 door het centrum varen.

Voor rondvaartboten zijn dit jaar nieuwe regels ingegaan. Die boten moeten volledig uitstootvrij zijn, met uitzondering van de vaartuigen waarvan de vergunning verloopt in 2026. Transportvaartuigen moesten sinds 1 januari al transportvrij zijn op het Amsterdamse binnenwater.