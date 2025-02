Gedupeerden verwoestende explosie Tarwekamp krijgen ruim 15.000 euro

De gedupeerden van de verwoestende explosie aan de Tarwekamp in Den Haag krijgen elk ruim 15.000 euro. Het is de bedoeling dat het geld deze maand wordt uitgekeerd. De afgelopen weken zijn tonnen ingezameld. Vandaag overhandigde de Chinese gemeenschap nog een cheque van ruim 45.000 euro.

"Fantastisch", reageert Naomi Barki-Van Vliet van de Haagse stichting Lichtpuntjes. "Het is zo hard nodig. Ik ben heel dankbaar dat de Chinese gemeenschap zo'n lief gebaar maakt naar alle getroffenen."

Het geld komt bovenop de ruim 650.000 euro die al was ingezameld. De buurtorganisatie verdeelt het geld onder de getroffen ondernemers en huishoudens. "Iedereen heeft heel veel verdriet en ellende", zegt directeur Naomi Barki-van Vliet daarover.

"Er zijn mensen die geen inkomen meer hebben of niet meer terug naar huis kunnen."

Vorig jaar december was in de vroege ochtend een explosie en een brand in een portiekflat in de Mariahoeve. Zes mensen kwamen hierbij om het leven, onder wie drie leden uit één gezin.

Een jongetje van 8 werd hierdoor wees. Hij wordt opgevangen door zijn tante. De Chinese gemeenschap haalde eerder al bijna 100.000 euro voor de jongen en zijn familie op.

'Troostgebaar'

Nog deze maand hoopt buurtorganisatie Lichtpuntjes 43 keer 15.572 euro uit te keren. En dat is geen ingewikkelde klus, vermoedt Barki-Van Vliet. De stichting heeft de telefoonnummers klaarliggen. "We gaan bellen en mensen uitnodigen."

Ze denkt dat het bedrag welkom is. "Ik ga het zien. Ik denk dat ze gewoon blij zijn dat ze dit van Nederland hebben gekregen."

Al benadrukt Barki-Van Vliet dat het geldbedrag slechts een troostgebaar is. "Als ik heel eerlijk ben is dit nooit genoeg na alles wat er gebeurd is. Voor mensen die iemand zijn verloren van wie ze zoveel hielden, mensen die alles kwijtgeraakt zijn en niets meer hebben."

Vier verdachten

Na de aanslag in december hield de politie vier mannen aan voor mogelijke betrokkenheid bij de explosie. Een man van 33 jaar uit Oosterhout, twee mannen uit Roosendaal (23 en 29 jaar) en een 33-jarige man uit Rotterdam. Het AD schreef dat laatstgenoemde verdachte de ex-vriend is van de eigenaresse van de bruidswinkel die het doelwit leek te zijn.

Het Openbaar Ministerie denkt dat de andere verdachten door hem zijn benaderd om te helpen bij de voorbereiding en de uitvoering van de explosie. De vier verdachten moeten voor het eerst op 14 maart voor een voorbereidende zitting verschijnen bij de rechtbank in Den Haag.

Dit zijn beelden van net na de explosie: