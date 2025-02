Schouten keert terug op het ijs: rentree zaterdag bij marathon in Heerenveen

Irene Schouten trekt de wedstrijdschaatsen weer aan. De 32-jarige Noord-Hollandse, die vorig jaar na de laatste Marathon Cup-wedstrijd van het seizoen haar profloopbaan afsloot, verschijnt zaterdag in Heerenveen aan de start van de Rein Zwart Memorial, ofwel de veertiende wedstrijd van het seizoen in de strijd om de Marathon Cup.

Schouten kondigde een jaar geleden plots haar afscheid aan na de WK afstanden in Calgary, waar ze drie gouden medailles en een zilveren plak veroverde en haar aantal wereldtitels op de langebaan op negen bracht.

Een paar weken later reed ze in Leeuwarden haar laatste rondjes. En in stijl: de achtvoudig Nederlands kampioene op de marathon kwam als eerste over de streep.

'Als amateur terug'

Schouten liet na die zege al doorschemeren wellicht in de toekomst terug te keren op het wedstrijd-ijs: "Ik stop met topsport. Het kan dat ik als amateur terugkom. Als ik zin heb om een marathon te rijden, dan doe ik dat. Maar ik zie dat volgend jaar wel..."

Dat moment is dus nu gekomen voor de drievoudig olympisch kampioen (Peking 2022), die begin december moeder werd van een zoon.