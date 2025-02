Mislintat ontslagen bij Borussia Dortmund, pas tien maanden in dienst

Sven Mislintat is ontslagen bij Borussia Dortmund. De Duitse club is ontevreden over het zijn werk. Hij was in Dortmund technisch directeur en verantwoordelijk voor de scouting.

De 52-jarige Mislintat werkte van mei 2023 tot september 2023 bij Ajax. Hij haalde dertien nieuwe spelers naar de Amsterdamse club. Inmiddels heeft Ajax van die twaalf er al weer negen ondergebracht bij een andere club.