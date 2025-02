Vijfvoudig Champions League-winnaar Marcelo stopt, carrière eindigde met ruzie bij Fluminense

De technisch vaardige en spijkerharde back keerde, na een korte periode bij het Griekse Olympiakos, in 2023 terug bij zijn jeugdclub Fluminense.

Het afscheid werd niet wat hij ervan gehoopt had. In november raakte Marcelo langs de zijlijn in discussie met zijn trainer, waarna hij weer op de reservebank kon gaan zitten. Een dag na dit incident werd zijn contract in goed overleg ontbonden.