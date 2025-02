Wiebes sprint naar zege in eerste etappe Ronde van de Emiraten, Kool tweede

Lorena Wiebes heeft donderdag de eerste etappe van de Ronde van de Emiraten gewonnen. De renster van SD Worx was in de rit rondom Dubai over 149 kilometer Charlotte Kool te snel af in de sprint.

Buiten de sprint had de etappe weinig om het lijf. Drie rensters (onder wie Sylvie Swinkels) waren de hele middag voorop. Achter hen zorgde een valpartij voor een scheuring in het peloton, maar er werd keurig op elkaar gewacht.

Veenhoven derde

Op drie kilometer van de meet was het peloton weer compleet, waarna Wiebes net als een jaar eerder de eerste etappe op haar naam schreef. Kool, in 2023 het snelst in de eerste etappe, hield Nienke Veenhoven nog net achter zich.

De Ronde van de Emiraten bestaat uit vier etappes duurt nog tot en met zondag.