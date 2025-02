Pleegt Elon Musk 'coup' met adviesorgaan voor afslanken overheid?

Correspondent VS Ryan Hermelijn:

"De Democraten, die grote moeite hebben een passend antwoord te vinden op de barrage van decreten en uitspraken van Trump, richten nu steeds meer hun pijlen op Musk. Die zien ze als een mogelijke achilleshiel voor de president.

Uit peilingen blijkt dat veel Amerikanen zich zorgen maken over de rol van Musk in de regering. Volgens de Democraten, die de minderheid hebben in het Congres, staat het optreden van Musk gelijk aan een coup, maar zij zijn roependen in de woestijn.

De Republikeinen in het Congres laten zich nauwelijks kritisch uit over de gang van zaken, terwijl toezicht houden op de federale overheid tot de kerntaken van het Congres behoort. En het lijkt erop dat dat ze geen enkel zicht hebben op de activiteiten van Musk en zijn departement.

Hun voorzichtigheid heeft vooral te maken met de rugdekking die Trump aan Musk geeft, want kritiek op Musk is ook kritiek op de president. En er is weinig behoefte om die in de beginfase van zijn tweede termijn tegen de haren in te strijken."