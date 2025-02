Meer verkeer door tolvrije Westerscheldetunnel

Sinds de Westerscheldetunnel tolvrij is voor personenverkeer, is het drukker geworden op het traject tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Het aantal passages lag vorige maand 12 procent hoger dan in januari 2024, meldt de Westerscheldetunnel.

De stijging valt deels binnen de natuurlijke groei van het aantal passanten. Die steeg de afgelopen jaren gemiddeld 6 procent. Toch speelt volgens het bedrijf achter de tunnel de gedeeltelijke tolvrijmaking "ongetwijfeld een rol".

Vooral in het weekend is het drukker, maar dat leidt vooralsnog niet tot problemen. "Het extra verkeer wordt goed verwerkt en de doorstroming op het Tolplein verloopt vlot", constateert de Westerscheldetunnel.

Drukste dag

Sinds 30 december is gebruik van de tunnel gratis voor auto's, campers, en motoren. Tot die datum betaalden automobilisten 5 euro voor een enkeltje door de tunnel en 10 euro voor een retourtje. Vrachtverkeer betaalt wel nog tol.

2024 was tot nu toe het drukste jaar ooit voor de Westerscheldetunnel, schrijft Omroep Zeeland. Op de drukste dag reden er 33.224 bestuurders door de tunnel. De rustigste dag vorig jaar was op 14 januari, toen passeerden 9627 bestuurders.