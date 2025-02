'Sportketen Decathlon maakt zich indirect schuldig aan uitbuiting Oeigoeren'

De Franse sportwinkelketen Decathlon zou zich indirect schuldig maken aan de uitbuiting van Oeigoeren in China, een moslimminderheid in dat land. Dat melden Franse onderzoeksjournalisten van de non-profitorganisatie Disclose en het Franse tv-programma Cash Investigation.

Volgens onderzoek van Disclose en Cash Investigation werkt Decathlon met leveranciers in Azië, zoals Qingdao Jifa Group, die zich schuldig maken aan kinderarbeid, lage lonen en mensenhandel in China.

"Deze buitensporige productieomstandigheden zijn het gevolg van de kostendruk die het Franse merk op zijn onderaannemers legt," aldus het artikel van Disclose. Decathlon heeft 1264 onderaannemers wereldwijd en slechts negen eigen productielocaties.

Goedkoopste fabrieken

Interne documenten met selectiecriteria voor onderaannemers leggen bloot dat Decathlon vooral zoekt naar de goedkoopste fabrieken "die werken voor goedkope merken die betrokken zijn bij massaproductie".

Ook gebruikt de Franse sportketen katoen dat afkomstig is uit Xinjiang. In die thuisprovincie van de Oeigoeren zijn heropvoedingskampen aangetroffen.

De Franse tak van Decathlon reageert op de beschuldigingen bij Disclose dat het bedrijf zich inzet voor "verantwoordelijke productie". De sportketen voegt toe dat het "alle vormen van dwangarbeid en kinderarbeid veroordeelt" en "niet zal aarzelen om alle nodige maatregelen te nemen" als de aantijgingen worden bewezen.

NOS heeft Decathlon Nederland om een reactie gevraagd, daar is nog geen antwoord op gekomen. Decathlon heeft 21 winkels in Nederland en 1700 winkels wereldwijd.

Oeigoeren

In 2022 concludeerde de VN dat China zich schuldig maakt aan marteling van Oeigoeren, in het uiterste westen van het land. Islamitische gemeenschappen worden volgens dit rapport willekeurig opgesloten en onderworpen aan medische discriminatie, zoals gedwongen geboortebeperking.

"China begaat hiermee misdaden tegen de menselijkheid," aldus Amnesty International. China zelf heeft de beweringen altijd ontkend.

Eind 2023 publiceerde Disclose ook al dat Decathlon nog steeds producten verkocht in Rusland via bedrijven in belastingparadijzen, ook al kondigde het bedrijf in maart 2022 aan hun activiteiten in Rusland stop te zetten vanwege de oorlog in Oekraïne.

Afgelopen december staakte het Franse winkelpersoneel van Decathlon vanwege het uitkeren van een miljard euro aan aandeelhouders "ten koste van het winkelpersoneel".