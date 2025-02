United-verdediger Martinez scheurt kruisband; einde seizoen voor Argentijn

Manchester United-verdediger Lisandro Martinez heeft zijn kruisband gescheurd. De voormalig Ajacied komt daardoor dit seizoen niet meer in actie.

Martinez liep de blessure afgelopen zondag op in de competitiewedstrijd tegen Crystal Palace (0-2 verlies).

De periode van Martinez bij Manchester United wordt vooralsnog gekenmerkt door blessureleed. In zijn eerste seizoen kampte hij met een breuk in zijn middenvoetsbeentje. Afgelopen seizoen liep hij een voetblessure op. Ook had hij al eens last van zijn knie en kuit.

Nieuwe tegenvaller

De blessure van Martinez is voor Manchester United een nieuwe tegenvaller is een zeer teleurstellend seizoen. De Engelse grootmacht staat in de Premier League op de dertiende positie en werd in de League Cup uitgeschakeld door Tottenham Hotspur. De ploeg is het nog wel in de race voor de FA Cup en Europa League.

Tijdens dit seizoen werd Nederlander Erik ten Hag ontslagen wegens de teleurstellende resultaten. De Portugees Rúben Amorim werd aangesteld als opvolger.