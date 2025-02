Jong Oranje kent tegenstanders in kwalificatie voor EK 2027; Noorwegen en Israël

Jong Oranje neemt het in de kwalificatie voor het EK van 2027 tegen Noorwegen, Slovenië, Israël en Bosnië en Herzegovina. De groepswinnaar plaatst zich direct voor het toernooi dat gehouden wordt in Albanië en Servië.

Mocht de ploeg van bondscoach Michael Reiziger tweede worden, dan is er nog een kans op (directe) plaatsing. De beste nummer twee van de in totaal negen kwalificatiegroepen is ook meteen geplaatst voor het eindtoernooi. De overige runners-up gaan met elkaar in de play-offs strijden om de plekken die dan nog over zijn.

De groepswedstrijden worden afgewerkt tussen maart 2025 en oktober 2026. Het speelschema wordt later bekend gemaakt.

EK van 2025

Jong Oranje speelt aankomende zomer eerst nog het EK 2025 in Slowakije. Daar wachten groepsduels met Finland, Denemarken en Oekraïne. Het toernooi wordt gespeeld tussen 11 en 28 juni.

De formatie van Reiziger plaatste zich op overtuigende wijze voor dat toernooi door alle tien de kwalificatiewedstrijden winnend af te sluiten. Een historische prestatie, want het beloftenteam liet in eerdere kwalificaties altijd wel minimaal één keer punten liggen.