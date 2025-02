Eén jaar voor de Winterspelen: 'Italiaanse flair en verfijning', maar ook zorgen en tijdsdruk

In januari vorig jaar werd daarom begonnen met de bouw van een nieuwe bobbaan in Cortina. Milieuactivisten en het IOC uitten harde kritiek op het in korte tijd bouwen van de 1445 meter lange baan te bouwen met zestien bochten en complexe koelsystemen.

Het IOC wees erop dat er nog nooit een dergelijke baan was gebouwd "in zo'n korte tijd" en zei er na een recente tweedaagse inspectie nog altijd niet gerust op te zijn dat het op tijd klaar is. In de plannen is inmiddels een merkwaardig plan-B opgenomen: de baan in Lake Placid in de Amerikaanse staat New York.

'Geweldige show'

Precies een jaar voor de opening van Spelen stelt IOC-baas Bach, omringd door leden van de Italiaanse organisatie en regering, dat alles in orde komt.

Dat deed ook organisator Malago: "We zijn ons bewust van wat er het komende jaar nog moet gebeuren, maar ik kan garanderen dat het ons doel is om ervoor te zorgen dat Italië een geweldige show neerzet voor de toeschouwers."