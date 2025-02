Groningen Airport Eelde mag van kabinet langer open

Groningen Airport Eelde mag van het kabinet vanaf volgend jaar ruimere openingstijden hanteren. De verwachting is dat het vliegveld op termijn 150 extra vluchten per jaar kan betekenen.

Directeur Meiltje de Groot reageert opgetogen bij RTV Noord: "We zijn ontzettend blij. Onze openingstijden worden mogelijk verruimd met anderhalf uur per dag. We kunnen dan meer grote commerciële vluchten faciliteren. Dat helpt enorm."

Eelde heeft het al jaren financieel moeilijk en moet overeind worden gehouden door de aandeelhouders, waarvan de provincies Groningen en Drenthe de voornaamste zijn. Het vliegveld wil daarom aantrekkelijker worden voor luchtvaartmaatschappijen en meer (vakantie)vluchten kunnen bieden.

Luchtvaartmaatschappijen willen bijvoorbeeld graag vroeg in de ochtend vanaf Eelde op en neer naar Kreta vliegen en met de huidige openingstijden kan dat niet. Dat scheelt in omzet, stelt De Groot.

Als de Eerste en Tweede Kamer ook akkoord gaan, mag de luchthaven 's avonds een uur langer openblijven, tot middernacht. In een later stadium mag het vliegverkeer 's morgens ook een half uur eerder beginnen, om 06.00 uur. Dat is ook afhankelijk van de capaciteit bij de Luchtverkeersleiding Nederland.

Omwonenden kunnen reageren

Bij het voorgenomen besluit is volgens minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) "nadrukkelijk" rekening gehouden met de omgeving. Het vliegveld blijft binnen de afgesproken geluidsnormen.

Vanaf morgen kunnen belanghebbenden reageren op het ontwerp-luchthavenbesluit. Jan Wittenberg zegt tegen RTV Drenthe dat de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) van plan is om zienswijzen in te dienen. "Nog niets is definitief", zegt Wittenberg. Hij schat dat de hele procedure lang gaat duren.

Ook de Raad van State moet het plan nog beoordelen. "Juridisch is het slecht onderbouwd", meent Wittenberg. Vooralsnog maakt VOLE zich daarom geen zorgen. "Maar het moet wel aangevochten worden."