Wapens gevonden naast lichaam dader schietpartij school Zweden

De politie in Zweden heeft drie vuurwapens gevonden naast het lichaam van de dader van de dodelijke schietpartij op een school van afgelopen dinsdag. In een persconferentie zei de politie dat de man een band had met de school waar hij tien mensen doodschoot. Over het motief is nog niets bekend.

De man is officieel nog niet geïdentificeerd, maar volgens Zweedse media heet hij Rickard Andersson. Volgens de politie heeft hij de school "eerder bezocht". Het is niet duidelijk of dat ook betekent dat hij lessen heeft gevolgd op de school in Örebro, zo'n 200 kilometer ten westen van de hoofdstad Stockholm.

Langzaam wordt er meer duidelijk over wat er zich heeft afgespeeld. Binnen een paar minuten na de eerste melding waren zo'n 130 agenten ter plaatse. De politie zegt dat agenten "een inferno met gewonden en doden, geschreeuw en rook" aantroffen.

'Chaotische situatie'

De situatie wordt als chaotisch omschreven. Veel mensen renden rond in de omgeving. De politie ging het gebouw binnen en zegt kort op de dader te stuiten. Hij zou vervolgens op de politie hebben geschoten met "een geweerachtig wapen".

Kort daarop verscheen een taskforce met speciale uitrusting die het gebouw uitkamde. Het kostte tijd om het 17.000 vierkante meter grote gebouw te doorzoeken. De doorzoeking werd bemoeilijkt door rookontwikkeling in een deel van het pand. Na een uur werd de man dood aangetroffen.

Naast hem lagen een grote hoeveelheid ongebruikte munitie en drie vuurwapens. Volgens de politie had hij vergunningen voor in totaal vier wapens. Alle vier de wapens zijn in beslag genomen.