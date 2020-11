Boegbeelden niet op NK allround: Wüst heeft blaasontsteking, Kramer niet fit

Bij de Nederlandse kampioenschappen allround ontbreken dit weekend de twee boegbeelden. Nadat een niet fitte Sven Kramer al had laten weten niet van start te gaan in Heerenveen, meldde ook Ireen Wüst zich af. Ze heeft een blaasontsteking.

"Dit is natuurlijk erg balen", aldus Kramer. "Door de hele coronasituatie hebben we al niet veel wedstrijden op de schaatskalender dit jaar, dus ik had hier natuurlijk graag willen rijden. Alleen doe ik dat niet ten koste van alles. Het moet wel verantwoord zijn."

Kramer pakte in 2005 zijn eerste Nederlandse allroundtitel. Later was hij nog de beste in 2007, 2008, 2009, 2013 en 2015. Wüst won in 2007, 2008, 2009 en 2015.

Wüst: "Ik baal hier heel erg van, ik had graag willen starten maar heb nog steeds lichte verhoging waardoor rijden niet verstandig is, de medische staf vond dit niet verantwoord en in goed overleg is besloten niet deel te nemen", aldus de regerend wereldkampioen allround.

Wust heeft geen corona. Ze is deze week net als de rest van schaatsteam Reggeborgh negatief getest op het virus.

Blokhuijsen en De Jong verdedigen titels

Zaterdag vinden in Thialf de 500 meter voor mannen en vrouwen, de 3000 meter voor vrouwen en de 5000 meter voor mannen plaats. Jan Blokhuijsen en Antoinette de Jong verdedigen in Heerenveen hun nationale titels.