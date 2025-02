Verrassend genoeg opnieuw warmterecord in januari: wereldwijd weer record gebroken

"Het feit dat we nog steeds recordtemperaturen zien, zonder de invloed van El Niño, is een beetje verrassend", zegt ook Samantha Burgess van de klimaatdienst. Het hoogtepunt van El Niño, waarbij het water in de Grote Oceaan warmer is dan normaal, ligt al ruim een jaar geleden. Toch was het in januari 0,1 graad warmer dan vorig jaar die maand.

El Niño's verkoelende zusje, La Niña, die dus het tegenovergestelde effect heeft, is volgens de dienst nog niet volledig gevormd. Desondanks merken veel wetenschappers op dat de afkoeling na het uitdoven van El Niño normaal gesproken veel sneller gaat dan nu te zien is.

'Bizar warm'

Een sluitende verklaring voor het onverwachte warmterecord is nog niet gevonden. "We hebben wel een aantal kandidaten op het oog die hiervoor verantwoordelijk zijn, maar dat is nog niet helemaal zeker", zegt ook klimaatexpert Bart Verheggen van het KNMI.

"De langetermijnopwarming wordt goed begrepen, dat komt toch echt vooral door de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van het verbranden van fossiele brandstoffen", gaat Verheggen verder, "maar de laatste anderhalf jaar is het echt bizar warm, echt veel warmer dan de langetermijntrend."

Hij wijst in dat kader onder meer op de hogere luchtvochtigheid die een rol kan spelen. "Een factor kan zijn dat de lucht veel vochtiger is. De oceanen zijn heel warm en daar verdampt veel water uit. Waterdamp is ook een broeikasgas, dus dat zet die opwarming nog eens extra aan."

