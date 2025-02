Tweevoudig winnaar marathon New York Kamworor loopt dit jaar marathon Rotterdam

Geoffrey Kamworor, tweevoudig winnaar van de marathon van New York, gaat voor de tweede keer in zijn carrière meedoen aan de marathon van Rotterdam. De Keniaan wil daar, net als onder anderen de Belg Bashir Abdi, het parcoursrecord gaan aanvallen op 13 april.

Het persoonlijk record van de 32-jarige Kamworor staat op 2.04,23, gelopen twee jaar geleden in Londen. Het parcoursrecord staat sinds 2021 op 2.03,36, gelopen door Abdi. Ook Abdi is er dit jaar in Rotterdam weer bij.

Kamworor heeft een flinke erelijst met behalve de zeges in New York (in 2017 en 2019) onder meer drie wereldtitels op de halve marathon (2014, 2016 en 2018) en twee bij het veldlopen (2015 en 2017). Hij deed twaalf jaar geleden een keer eerder mee met de marathon van Rotterdam. Toen werd hij vierde.

Ook was hij even wereldrecordhouder op de halve marathon. In september 2019 liep hij 58,01, sneller dan het toenmalige record. Inmiddels staat het record op naam van de Ethiopiër Yomif Kejelcha met 57,30.

De laatste jaren kampte Kamworor met blessures, in november werd hij vijfde in de door Abdi Nageeye gewonnen marathon van New York. Nageeye loopt dit jaar, net als Sifan Hassan, de marathon van Londen.

Tesfu topfavoriet bij de vrouwen

Bij de vrouwen geldt Dolshi Tesfu als topfavoriet. De 25-jarige Eritrese atlete werd in 2023 tweede in Rotterdam en heeft een persoonlijk record van 2.20.40, in 2022 gelopen in Valencia. Een voorname concurrent wordt normaal gesproken Meskerem Assefa. De Ethiopische won in 2017 op de Coolsingel en heeft een persoonlijk record van 2.20.36.