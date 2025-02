6/2 in Nieuwsuur: Werknemer ASML stuurde informatie naar Rusland • Doorstroomtoets nadelig voor praktisch onderwijs • Tien Oscarnominaties voor The Brutalist

The Brutalist onderzoekt de Amerikaanse droom

De film is genomineerd voor tien Oscars: The Brutalist van regisseur Brady Corbet. Een drieënhalf uur durend epos over de Hongaars-Joodse meesterarchitect en Holocaustoverlevende die in de Verenigde Staten de 'Amerikaanse droom' hoopt te vinden. We spreken de cameraman van de film: Lol Crawley, die genomineerd is voor één van de tien Oscars (voor cinematografie). Het afgelopen weekend kreeg hij in Rotterdam al de prestigieuze Robby Müller Award uitgereikt.