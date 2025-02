Ozzy Osbourne en Black Sabbath treden nog een keer op voor benefietconcert

Ozzy Osbourne en de metalband Black Sabbath komen deze zomer voor één keer weer bij elkaar voor een optreden bij een benefietconcert in de Engelse stad Birmingham. Het wordt de eerste keer in twintig jaar dat de 76-jarige Osbourne weer zal optreden met Tony Iommi, Geezer Butler en Bill Ward, de oorspronkelijke bezetting van de metalband.

Vanwege de ziekte van Parkinson en meerdere operaties moest Osbourne enkele jaren geleden stoppen met touren. Bij het eendaagse festival zal hij eerst een korte soloset spelen, voordat hij zal optreden met zijn band.

Op het festival zullen meerdere grote namen optreden, waaronder Metallica, Pantera, Slayer, Gojira en Anthrax. De opbrengst van het concert gaat onder andere naar onderzoek naar parkinson en een lokaal kinderziekenhuis.

Birmingham

Black Sabbath werd in 1968 opgericht in Birmingham, op een steenworp afstand van het stadion waar het benefietconcert gehouden wordt. Vanaf 1980 ging Osbourne solo verder, al keerde hij nog wel enkele keren terug voor speciale optredens. In 2017 was, met Osbourne, het laatste optreden van Black Sabbath, ook in Birmingham.

Osbourne kende een uitermate succesvolle solocarrière en verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen albums. In 2020 werd bekend dat hij lijdt aan parkinson.