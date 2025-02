Historische kans ijshockeysters op Winterspelen: 'Nooit van durven dromen'

Wielenga hoopt dat daar verandering in komt. Er zit toekomst in dit Oranje, vindt ze. "Dit is een nu-of-nooit-kans met de generatie die we hebben."

Winnen, punt

"Ik mik op winst. Ik wil gewoon naar de Olympische Spelen, punt. En niet als toeschouwer", aldus bondscoach Marco Kronenburg.

Makkelijk zal dat niet zijn. Tegen de grote favoriet Zweden heeft Nederland nog nooit gespeeld. Van Denemarken werd op het WK van 2023 in China verloren (1-6). Tegen Noorwegen is het om het even: één van de laatste drie ontmoetingen tussen beide landen won Nederland. Hoe hoopt Kronenberg groepswinnaar te worden?

"Als team zijn we gegroeid, onze kracht ligt in elkaar en het team. Tegen de kwaliteiten van Zweden en Denemarken gaan we het daarmee alleen niet winnen. Dat moet uit een tactisch plan komen."

Daar wordt nu al veel over gespard. Kronenburg wordt onder meer bijgestaan door assistent-coach Jennifer Wakefield, een Canadese, die in 2014 met haar land in Sotsji de olympische titel pakte.