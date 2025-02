Door brand verwoeste Grenfell Tower wordt gesloopt, nabestaanden boos

De Britse regering heeft besloten de Grenfell Tower te slopen, de Londense flat waar bij een brand tientallen mensen omkwamen. Vicepremier Rayner informeerde familieleden en nabestaanden gisteravond over het besluit van de Britse regering. Meerdere nabestaanden zijn niet te spreken over het plan, meldt omroep BBC.

"Niemand op de bijeenkomst steunde het besluit", zegt een woordvoerder van Grenfell United, een groep die nabestaanden en overlevenden vertegenwoordigt van de brand in het 23 verdiepingen tellende Londense flatgebouw.

Bij de dodelijke brand kwamen in de zomer van 2017 72 mensen om het leven. In de jaren na de ramp lieten rapporten zien dat er van alles mis was met de brandveiligheid in het gebouw. Zo werd bij een renovatie brandbare gevelbekleding aangebracht waardoor het vuur zich snel kon verspreiden.

De toren staat nog overeind en is ingepakt. Deskundigen hebben de Britse regering geadviseerd om het gebouw of het deel dat aanzienlijk is beschadigd voorzichtig af te breken. Ze zeggen dat de staat van de woontoren verder achteruit gaat.

Formele aankondiging

Al jaren is er discussie over de toekomst van de woontoren. In het verleden gaven veel nabestaanden aan dat ze willen dat er een monument van wordt gemaakt. Verwacht wordt dat de Britse regering morgen met een formele aankondiging komt, schrijft de BBC.

Op de bijeenkomst van gisteravond kon vicepremier Rayner volgens Grenfell United geen reden geven voor haar besluit om de woontoren te ontmantelen.

"Ze weigerde te bevestigen met hoeveel nabestaanden en overlevenden de afgelopen weken is gesproken." En dat terwijl Rayner volgens Grenfell United juist zegt dat haar beslissing is gebaseerd op de inbreng van nabestaanden en overlevenden.

