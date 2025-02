Nederlandse hockeyers krijgen lesje in effectiviteit van Australië in Pro Hockey League

Twee dagen na de 4-2 zege op Spanje hebben de Nederlandse hockeyers hun zesde duel in de Pro Hockey League verloren van Australië. In het stadion in Sydney waar de Oranjemannen in 2000 olympisch kampioen werden bleek het thuisland met 4-2 te sterk.

Het betekende pas de eerste zege voor de Australiërs in de Pro Hockey League van dit seizoen, al moet wel gezegd worden dat ze nog maar twee duels hebben gespeeld. Oranje kwam al zes keer in actie. Van die wedstrijden werd er een gewonnen, drie eindigden in een gelijkspel en drie keer werd er verloren.