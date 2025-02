ING boekt forse winst en is op overnamepad

ING, de grootste bank van Nederland, zinspeelt op een overname van een andere bank of een onderdeel daarvan. Dat blijkt bij de presentatie van de jaarcijfers over 2024.

Afgelopen jaar werd een winst van 6,4 miljard euro geboekt. Die winst is vooral te danken aan de groei van het bedrag dat wordt uitgeleend, vooral aan zakelijke klanten. Ook beheert de bank meer geld op betaal- en spaarrekeningen voor haar klanten dan het jaar ervoor.

Vooral het aantal klanten dat mobiel bankiert groeit hard. Inmiddels gebruiken 14,4 miljoen klanten vooral hun mobiele telefoon om te bankieren. Dat zijn er 1,1 miljoen meer dan in 2023, vooral met dank aan klanten in Duitsland, Spanje, Polen en Nederland.

Europese ambities

ING groeit al een tijd en het bedrijf wil nu "de beste bank van Europa" worden. Eerder deze week liet topman Steven van Rijswijk aan persbureau Reuters weten dat de bank interesse heeft om andere banken over te nemen.

ING denkt aan overnames van grote banken of onderdelen daarvan in grote landen. Daarbij moet worden gedacht aan Italië, Spanje en Duitsland, zegt de topman. "Als je bijvoorbeeld kijkt naar consumentenleningen dan zijn we heel klein in Duitsland, maar ook in Italië en Spanje." Op welke banken of divisie ING de zinnen zet, zegt de bank niet.

Naast deze ambities, zijn er wel zorgen over het geopolitieke klimaat door alle dreigementen over importtarieven. Toch verwacht Van Rijswijk dat de bank hier maar in beperkte mate last van zal hebben omdat de bank wereldwijd zakendoet en in beperkte mate afhankelijk is van de Verenigde Staten.

Klimaatzaak

NRC en Trouw schrijven vandaag over een rapport waaruit blijkt dat ING niet goed bijhoudt hoeveel er nou precies wordt geïnvesteerd in bedrijven die olie en gas winnen. Volgens dit onderzoek wordt er tien keer meer geleend aan deze bedrijven dan in de boeken staat.

Het rapport werd gedaan in opdracht van Milieudefensie, dat dreigt met een rechtszaak tegen ING. Met die zaak wil Milieudefensie afdwingen dat de bank aan de klimaatdoelen voor CO2-reductie wordt gehouden.

ING-topman Van Rijswijk ziet dit rapport als onderdeel van een campagne van Milieudefensie in opmaat van de rechtszaak. Hij spreekt tegen dat er niet goed gerapporteerd wordt: "Dat klopt niet. We rapporteren in lijn met de accountantsregelgeving. Dit rapport is klinkklare onzin en kan naar de prullenbank."

Rusland

Een paar maanden geleden kondigde ING aan dat alle activiteiten in Rusland stopgezet zullen worden. De resterende activiteiten moet de bank 400 miljoen euro afboeken.

Het volledig afstoten van de Russische bedrijfsactiviteiten gebeurt 3 jaar na de inval van Rusland in Oekraïne. Volgens ING werd er eerder al 80 procent van alle handel van de hand gedaan, maar heeft het tijd gekost om een koper te vinden voor de rest van activiteiten. ING verwacht dat de verkoop in het derde kwartaal van 2025 kan worden afgerond.